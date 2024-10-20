  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Biber dolmasının pişirme sırrı ; içi tam pişiyor ve kurumuyor

Biber dolmasının pişirme sırrı ; içi tam pişiyor ve kurumuyor

Biber dolması pişirirken iç harcın kurumasını önlemek için uygulamanız gereken sır

Biber dolmasının pişirme sırrı ; içi tam pişiyor ve kurumuyor - Sayfa 1

Taze taze hasat edilen biberlerden yapılan biber dolmaları sofraları süslüyor. Afiyetle tüketilen bu lezzetli biber dolmasını pişirmenin ise bazı sırları var.

1 | 11
Biber dolmasının pişirme sırrı ; içi tam pişiyor ve kurumuyor - Sayfa 2

Bu sırları uyguladığınızda iç harç tam pişiyor ve sert kalmıyor. İşte nefis bir biber dolması tarifi:

2 | 11
Biber dolmasının pişirme sırrı ; içi tam pişiyor ve kurumuyor - Sayfa 3

lezzet.com.tr’de yer alan bilgiye göre gereken malzemeler şöyle:

  • 10 dolmalık biber
  • 3 orta boy kuru soğan
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5 su bardağı pirinç
  • 3/4 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1/2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı yenibahar

 

3 | 11
Biber dolmasının pişirme sırrı ; içi tam pişiyor ve kurumuyor - Sayfa 4

Dolmalık biberlerin sap kısımlarını çıkartıp bir kenarda bekletin. Çekirdekli iç kısımlarını çıkartıp bol suda yıkayın. Fazla sularını süzdürüp iç kısımlarını hafifçe tuzlayın. Soğanları yemeklik doğrayın. 

4 | 11