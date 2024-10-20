Biber dolmasının pişirme sırrı ; içi tam pişiyor ve kurumuyor
Biber dolması pişirirken iç harcın kurumasını önlemek için uygulamanız gereken sır
Taze taze hasat edilen biberlerden yapılan biber dolmaları sofraları süslüyor. Afiyetle tüketilen bu lezzetli biber dolmasını pişirmenin ise bazı sırları var.
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Bu sırları uyguladığınızda iç harç tam pişiyor ve sert kalmıyor. İşte nefis bir biber dolması tarifi:
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lezzet.com.tr’de yer alan bilgiye göre gereken malzemeler şöyle:
- 10 dolmalık biber
- 3 orta boy kuru soğan
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı
- 5 su bardağı pirinç
- 3/4 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1/2 tatlı kaşığı toz şeker
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı yenibahar
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