Bilgisayar mühendisliği nedir? İş alanları nelerdir?
Bilgisayar mühendisliği, temel donanım bilgisi, bilgisayar ağları, yazılım ve algoritmalar üzerinde çalışmalar yürüten bir mühendislik dalıdır. Peki, bilgisayar mühendisliği bölümü kaç yıllıktır? Bilgisayar mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Bilgisayar mühendisliği bölümü nedir?
Bilgisayar mühendisliği bölümü; bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi, yazılımı konularında uzmanlaşan mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür.
Bilgisayar mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?
Bilgisayar mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.
Bilgisayar mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Bilgisayar mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
Bilgisayar mühendisliği bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Bilgisayar mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik ya da teknoloji fakültelerine bağlıdır.