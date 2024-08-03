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  4. Bilgisayar programcılığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Bilgisayar programcılığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Bilgisayar programcılığı bölümü, şirketlere ve işletmelere iyi derecede bilgisayar bilgisine sahip, bilişim sektörünün her alanında çalışabilecek, güncel yazılım dillerini kullanabilen, algoritmalarını anlayıp çözebilen, tasarlama ve geliştirme yapabilen insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, bilgisayar programcılığı bölümü kaç yıllıktır? Bilgisayar programcılığı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte, bilgisayar programcılığı bölümüne dair detaylar…

Bilgisayar programcılığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Bilgisayar programcılığı bölümü kaç yıllıktır?

Bilgisayar programcılığı bölümü, 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür.

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Bilgisayar programcılığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Bilgisayar programcılığı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Bilgisayar programcılığı bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.

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Bilgisayar programcılığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Bilgisayar programcılığı bölümünde hangi dersler okutulur?

Bilgisayar programcılığı bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Temel bilgi teknolojileri

Dijital dönüşüm

Web tabanlı kodlama

Bilişim teknolojileri

İşlem tablosu programlama

Kullanıcı deneyimi tasarımı

Programlama

Ofis yazılımları

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Bilgisayar programcılığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Bilişim hukuku

Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği

Veritabanı programlama

Web arayüz programlama

Unix sistem yönetimi

Algoritmalar

Veritabanı sistemleri

Ağ temelleri

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