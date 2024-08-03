Bilgisayar programcılığı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Bilgisayar programcılığı bölümü, şirketlere ve işletmelere iyi derecede bilgisayar bilgisine sahip, bilişim sektörünün her alanında çalışabilecek, güncel yazılım dillerini kullanabilen, algoritmalarını anlayıp çözebilen, tasarlama ve geliştirme yapabilen insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, bilgisayar programcılığı bölümü kaç yıllıktır? Bilgisayar programcılığı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte, bilgisayar programcılığı bölümüne dair detaylar…
Bilgisayar programcılığı bölümü kaç yıllıktır?
Bilgisayar programcılığı bölümü, 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür.
Bilgisayar programcılığı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Bilgisayar programcılığı bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Bilgisayar programcılığı bölümünde hangi dersler okutulur?
Bilgisayar programcılığı bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Temel bilgi teknolojileri
Dijital dönüşüm
Web tabanlı kodlama
Bilişim teknolojileri
İşlem tablosu programlama
Kullanıcı deneyimi tasarımı
Programlama
Ofis yazılımları
Bilişim hukuku
Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği
Veritabanı programlama
Web arayüz programlama
Unix sistem yönetimi
Algoritmalar
Veritabanı sistemleri
Ağ temelleri