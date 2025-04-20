Bilim insanları bunama ile ilgili endişe verici bir keşifte bulundu!

Hava kirliliği ile bunama arasındaki bağlantı neden önemlidir?

Tayvan'dan gelen çalışma, hava kirliliği ile bunama arasındaki bağlantıyı araştıran birçok çalışmadan biri. İskoçya'da yapılan bir çalışma da endişe verici bir bağlantı ortaya koydu.