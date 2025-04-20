Bilim insanları bunama ile ilgili endişe verici bir keşifte bulundu!
Araştırmacıların topladığı yeni veriler, hava kirliliği ile yaşlılarda bunama riski arasında endişe verici bir bağlantı olduğunu tespit etti.
Taipei Times'a göre bilim insanları 60 yaş üstü 400'den fazla kişiyi inceledi. Araştırma katılımcıları hava kalitesinin değiştiği kentsel ve kırsal alanlarda yaşıyordu.
Temiz hava beyin sağlığını destekliyor
Araştırmacılar, bulguların daha temiz hava ile beyaz beyin maddesinin arasında bir bağlantı kurduğunu söyledi. Başka bir deyişle, bilim insanları hava kirliliğini azaltmanın yaşlılarda beyin sağlığını destekleyeceğini keşfetti.
Hava kirliliği ile bunama arasındaki bağlantı neden önemlidir?
Tayvan'dan gelen çalışma, hava kirliliği ile bunama arasındaki bağlantıyı araştıran birçok çalışmadan biri. İskoçya'da yapılan bir çalışma da endişe verici bir bağlantı ortaya koydu.