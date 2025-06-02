Bilim insanları keşfetti! Bu gıdaları tüketmek kansere neden olan kimyasalları vücuttan atıyor.
Kanserojen maddeye sahip gıdalar vücuda yapışıyor ve ömür boyu çıkamayabiliyor. Ancak bilim insanlarının yeni keşfi, kimyasalları vücuttan atabilecek önemli bir gıdayı gözler önüne seriyor.
Günlük hayatta pek çoğumuz ne yediğine dikkat etmiyor. Sadece karın tokluğu için önüne geleni yiyenler, işlenmiş, zararlı ve sağlıksız yiyecekleri tüketerek kendi yaşamını etkiliyor.
Özellikle son yıllarda tüketilen gıdaların pek çoğu, kanserojen maddelere sahip. Bilim insanları ise yeni keşfiyle kansere neden olan ve sonsuz kimyasalları vücuttan atan bir gıdayı keşfetti.
Daily Mail’in haberine göre ABD'de yapılan yeni bir araştırma lifli gıdaların, vücutta birikerek kansere yol açtığı bilinen "sonsuz kimyasalların" (PFAS) atılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu.