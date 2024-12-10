Bir MasterChef klasiği: Beef Wellington tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan sezonun son kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan bir MasterChef klasiği olan ve adını İngiliz generali Duke of Wellington'dan alan Beef Wellington yaptı. Peki, MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington için gerekli malzemeler neler? İşte, Beef Wellington tarifi...
Beef Wellington için gerekli malzemeler nelerdir?
Bonfileyi mühürlemek için malzemeler
700 gram bütün bonfile
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Yarım tatlı kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu
1 tatlı kaşığı hardal
İçi için malzemeler
1 adet yemeklik doğranmış soğan
300 gram kültür mantarı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
8 dilim biberli füme et (antrikot)
6 adet milföy hamuru
Beef Wellinton nasıl yapılır?
Milföylerin arkasını önünü hafifçe unlayın ve bir tepside yumuşayana kadar bekletin. Mantarları robotta çekin. Tavaya yağı ekleyin, ardından soğanları ekleyin. Şeffaflaşana dek kavurun. Sonrasında mantarları da ekleyin ve biraz daha kavurun. Baharatlarını da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Etin arkasını ve önünü zeytinyağı, tuz, karabiber ile ovuşturun. Biraz bekletin. Tavaya yağı ekleyin ve eti ekleyin. Her tarafını mühürleyin.