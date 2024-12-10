Bir MasterChef klasiği: Beef Wellington tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır?

Beef Wellinton nasıl yapılır?

Milföylerin arkasını önünü hafifçe unlayın ve bir tepside yumuşayana kadar bekletin. Mantarları robotta çekin. Tavaya yağı ekleyin, ardından soğanları ekleyin. Şeffaflaşana dek kavurun. Sonrasında mantarları da ekleyin ve biraz daha kavurun. Baharatlarını da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Etin arkasını ve önünü zeytinyağı, tuz, karabiber ile ovuşturun. Biraz bekletin. Tavaya yağı ekleyin ve eti ekleyin. Her tarafını mühürleyin.