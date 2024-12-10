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  4. Bir MasterChef klasiği: Beef Wellington tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır?

Bir MasterChef klasiği: Beef Wellington tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan sezonun son kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan bir MasterChef klasiği olan ve adını İngiliz generali Duke of Wellington'dan alan Beef Wellington yaptı. Peki, MasterChef Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington için gerekli malzemeler neler? İşte, Beef Wellington tarifi...

Bir MasterChef klasiği: Beef Wellington tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır? - Sayfa 1

Beef Wellington için gerekli malzemeler nelerdir?

Bonfileyi mühürlemek için malzemeler

700 gram bütün bonfile

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yarım tatlı kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

1 tatlı kaşığı hardal

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Bir MasterChef klasiği: Beef Wellington tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır? - Sayfa 2

İçi için malzemeler

1 adet yemeklik doğranmış soğan

300 gram kültür mantarı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

8 dilim biberli füme et (antrikot)

6 adet milföy hamuru

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Bir MasterChef klasiği: Beef Wellington tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır? - Sayfa 3

Üzeri için malzemeler

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

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Bir MasterChef klasiği: Beef Wellington tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır? - Sayfa 4

Beef Wellinton nasıl yapılır?

Milföylerin arkasını önünü hafifçe unlayın ve bir tepside yumuşayana kadar bekletin. Mantarları robotta çekin. Tavaya yağı ekleyin, ardından soğanları ekleyin. Şeffaflaşana dek kavurun. Sonrasında mantarları da ekleyin ve biraz daha kavurun. Baharatlarını da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Etin arkasını ve önünü zeytinyağı, tuz, karabiber ile ovuşturun. Biraz bekletin. Tavaya yağı ekleyin ve eti ekleyin. Her tarafını mühürleyin.

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