Bir meyveden daha fazlası! İşte, kivinin her derde deva faydaları
Kivi, genellikle C vitamini deposu olarak bilinir ve tropikal lezzetiyle sofralarımızı süsler. Ancak bu küçük yeşil meyvenin sağlığımıza olan faydaları, düşündüğümüzden çok daha fazla. İşte, kivinin bilinmeyen faydaları...
GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİR KALKAN
Kivi, lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, göz sağlığını koruyarak yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskini azaltmaya yardımcı olur.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Yüksek lif içeriği sayesinde kivi, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Kabızlık sorununu hafifletir ve bağırsak sağlığını destekler.
KALP SAĞLIĞINI KORUR
Kivi, potasyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu özellikleriyle kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur ve kalp hastalıkları riskini azaltır.