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  4. Bir meyveden daha fazlası! İşte, kivinin her derde deva faydaları

Bir meyveden daha fazlası! İşte, kivinin her derde deva faydaları

Kivi, genellikle C vitamini deposu olarak bilinir ve tropikal lezzetiyle sofralarımızı süsler. Ancak bu küçük yeşil meyvenin sağlığımıza olan faydaları, düşündüğümüzden çok daha fazla. İşte, kivinin bilinmeyen faydaları...

Bir meyveden daha fazlası! İşte, kivinin her derde deva faydaları - Sayfa 1

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİR KALKAN

Kivi, lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, göz sağlığını koruyarak yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskini azaltmaya yardımcı olur.

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Bir meyveden daha fazlası! İşte, kivinin her derde deva faydaları - Sayfa 2

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Yüksek lif içeriği sayesinde kivi, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Kabızlık sorununu hafifletir ve bağırsak sağlığını destekler.

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Bir meyveden daha fazlası! İşte, kivinin her derde deva faydaları - Sayfa 3

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kivi, potasyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu özellikleriyle kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

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Bir meyveden daha fazlası! İşte, kivinin her derde deva faydaları - Sayfa 4

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

C vitamini içeriğiyle bilinen kivi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Özellikle kış aylarında düzenli kivi tüketimi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

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