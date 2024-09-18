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  4. Bir saat sürdü, Süper Kanlı Ay Tutulması İstanbul'da böyle görüntülendi

Bir saat sürdü, Süper Kanlı Ay Tutulması İstanbul'da böyle görüntülendi

"Süper Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan yılın son ay tutulması İstanbul semalarında görüntülendi.

Bir saat sürdü, Süper Kanlı Ay Tutulması İstanbul'da böyle görüntülendi - Sayfa 1

2024 yılının dördüncü ve son ay tutulması olan "Süper Kanlı Ay Tutulması" , İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu.

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Bir saat sürdü, Süper Kanlı Ay Tutulması İstanbul'da böyle görüntülendi - Sayfa 2

Süleymaniye Camii ve Rüstem Paşa Camii minarelerinin arasında görüntülenen "Süper Kanlı Ay Tutulması" görenleri kendine hayran bıraktı.

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Bir saat sürdü, Süper Kanlı Ay Tutulması İstanbul'da böyle görüntülendi - Sayfa 3

Saat 05.15’te başlayan ay tutulması saat 06.15’e kadar sürdü.

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Bir saat sürdü, Süper Kanlı Ay Tutulması İstanbul'da böyle görüntülendi - Sayfa 4

Normalden yüzde 14 daha büyük görülen Süper Ay, dünyanın gölgesinde kalarak kısmı ay tutulması oluşturdu.

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