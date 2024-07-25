Böbreklere iyi gelen 5 mükemmel besin
Anatomimizin gizli kahramanları olan böbrekler, kandaki atık ve fazla sıvıyı uzaklaştırma konusunda merkezi bir rol oynar. Peki, böbrek sağlığımızı korumak için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte böbreklere iyi gelen besinler…
Böbreklere iyi gelen besinler
Su
Günde 1.5 - 2 litre su içmek böbrek sağlığı için oldukça önemlidir. Su vücudumuzdaki atık maddelerin idrar şeklinde atılmasını sağlar. Su, böbreklerin zorlanmadan çalışıp idrar hacminin artmasına ve böbrek taşlarının oluşmasını engellemeye yardımcı olur.
Maydanoz
Maydanoz, C vitamini başta olmak A, K vitaminleri, potasyum, folat ve magnezyum gibi çok sayıda vitamin ve minerale sahiptir. Bu vitamin ve mineraller böbrek sağlığımız ve böbrek fonksiyonları için faydalıdır.
Kırmızı elma
İçerisindeki besin değerleri ve lifler sayesinde böbreklerin filtreleme işlevine destek olan kırmızı elma böbrekleri temizler ve böbrek hastalıklarının tedavisine destek olur.
Tere
Tere, idrar söktürücü bir besindir. Böbrek ve mesanede taş oluşumunu engeller.