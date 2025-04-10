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  4. Böyle hazırlanan köfte dağılmıyor ve sönmüyor. 38 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı

Böyle hazırlanan köfte dağılmıyor ve sönmüyor. 38 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı

**Köfte** hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken tavsiyeler. Tekirdağ köftecisi Haşim Usta'nın bilgileri sayesinde pişirdiğiniz köfte asla küçülmüyor ve dağılma sorunu olmuyor

Böyle hazırlanan köfte dağılmıyor ve sönmüyor. 38 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı - Sayfa 1

Seneler onun için meydan okumu, kendini daha da geliştirebilmek demek. Tekirdağ'da 38 yıldır köftecilik yapan Haşim Usta, lezzetli ve içi sulu sulu köftelerinin inceliklerini paylaşıyor

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Böyle hazırlanan köfte dağılmıyor ve sönmüyor. 38 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı - Sayfa 2

Haşim Usta'nın tarifini yapanların köftesi asla sönmüyor. Çünkü bu enfes lezzetin sırrı detaylarda gizli. 

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Böyle hazırlanan köfte dağılmıyor ve sönmüyor. 38 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı - Sayfa 3

Öncelikle mutlaka köfte hazırlarken kullanılacak et ve diğer sebzelerin nitelikleri ve kalitelerinin çok iyi olması gerekiyor. Tabi bunun yanında bilmeniz gereken bazı teknikler de var. İşte tam da bu noktada Haşim Usta'nın bilgilerine kulak kabartmak lazım. Yılların deneyimi Haşim Usta, kaliteli malzeme, nitelikli baharatlar ve tecrübenin içi sulu ve sönmeyen köftenin üçlü sac ayağını oluşturduğunu söylüyor.

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Böyle hazırlanan köfte dağılmıyor ve sönmüyor. 38 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı - Sayfa 4

TEKİRDAĞ KÖFTESİNİ 24 SAAT DİNLENDİRİN

Tekirdağ köftesinin inceliği, etin doğru oranlarda sinirlerinden temizleyerek dana kaburga ve döş etinden hazırlanması, içerisine yalnızca tuz eklenmesi  ve yoğrulduktan sonra en az 24 saat dinlendirilmesidir.

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