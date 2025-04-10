Böyle hazırlanan köfte dağılmıyor ve sönmüyor. 38 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı

Öncelikle mutlaka köfte hazırlarken kullanılacak et ve diğer sebzelerin nitelikleri ve kalitelerinin çok iyi olması gerekiyor. Tabi bunun yanında bilmeniz gereken bazı teknikler de var. İşte tam da bu noktada Haşim Usta'nın bilgilerine kulak kabartmak lazım. Yılların deneyimi Haşim Usta, kaliteli malzeme, nitelikli baharatlar ve tecrübenin içi sulu ve sönmeyen köftenin üçlü sac ayağını oluşturduğunu söylüyor.