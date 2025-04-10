Böyle hazırlanan köfte dağılmıyor ve sönmüyor. 38 yıllık köftecinin köfteye lezzet katan sırrı
**Köfte** hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken tavsiyeler. Tekirdağ köftecisi Haşim Usta'nın bilgileri sayesinde pişirdiğiniz köfte asla küçülmüyor ve dağılma sorunu olmuyor
Seneler onun için meydan okumu, kendini daha da geliştirebilmek demek. Tekirdağ'da 38 yıldır köftecilik yapan Haşim Usta, lezzetli ve içi sulu sulu köftelerinin inceliklerini paylaşıyor
Haşim Usta'nın tarifini yapanların köftesi asla sönmüyor. Çünkü bu enfes lezzetin sırrı detaylarda gizli.
Öncelikle mutlaka köfte hazırlarken kullanılacak et ve diğer sebzelerin nitelikleri ve kalitelerinin çok iyi olması gerekiyor. Tabi bunun yanında bilmeniz gereken bazı teknikler de var. İşte tam da bu noktada Haşim Usta'nın bilgilerine kulak kabartmak lazım. Yılların deneyimi Haşim Usta, kaliteli malzeme, nitelikli baharatlar ve tecrübenin içi sulu ve sönmeyen köftenin üçlü sac ayağını oluşturduğunu söylüyor.