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  4. Böyle hiç dağılmıyor! Karadenizli hanımlardan püf noktasıyla zeytinyağlı karalahana sarması tarifi!

Böyle hiç dağılmıyor! Karadenizli hanımlardan püf noktasıyla zeytinyağlı karalahana sarması tarifi!

Karadeniz mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri kuşkusuz karalahana sarmasıdır. Peki, Karadeniz'in geleneksel lezzeti karalahana sarması nasıl yapılır? İşte, zeytinyağlı karalahana sarması tarifi...

Böyle hiç dağılmıyor! Karadenizli hanımlardan püf noktasıyla zeytinyağlı karalahana sarması tarifi! - Sayfa 1

KARALAHANA SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 bağ kara lahana

1,5 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

Yarım demet maydonoz

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı fesleğen

Tuz

2 su bardağı su (Pişirmek için)

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Böyle hiç dağılmıyor! Karadenizli hanımlardan püf noktasıyla zeytinyağlı karalahana sarması tarifi! - Sayfa 2

KARALAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Karalahanalar bol su ile yıkanır. Tencerede su kaynatılır ve karalahanalar kaynayan suda 3-4 dakika haşlanır. Bu süre geçilmemelidir. Aksi halde karalahanalar erir.

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Böyle hiç dağılmıyor! Karadenizli hanımlardan püf noktasıyla zeytinyağlı karalahana sarması tarifi! - Sayfa 3

Tencereden çıkarıldıktan sonra karalahanalar soğuk suya alınarak şoklanır.

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Böyle hiç dağılmıyor! Karadenizli hanımlardan püf noktasıyla zeytinyağlı karalahana sarması tarifi! - Sayfa 4

Soğanlar küp küp doğranır ve yarım çay bardağı zeytinyağı ile kavrulur.

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