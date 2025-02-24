Böyle hiç dağılmıyor! Karadenizli hanımlardan püf noktasıyla zeytinyağlı karalahana sarması tarifi!
Karadeniz mutfağı denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri kuşkusuz karalahana sarmasıdır. Peki, Karadeniz'in geleneksel lezzeti karalahana sarması nasıl yapılır? İşte, zeytinyağlı karalahana sarması tarifi...
KARALAHANA SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 bağ kara lahana
1,5 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
2 diş sarımsak
Yarım demet maydonoz
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı fesleğen
Tuz
2 su bardağı su (Pişirmek için)
KARALAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?
Karalahanalar bol su ile yıkanır. Tencerede su kaynatılır ve karalahanalar kaynayan suda 3-4 dakika haşlanır. Bu süre geçilmemelidir. Aksi halde karalahanalar erir.