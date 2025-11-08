Boyun fıtığına son: Ağrısız günler mümkün!

1-) BOYUN FITIĞI NEDİR?



Boyun fıtığı, omurlar arasındaki disklerin yerinden kaymasıyla oluşur. Bu kayma sinirlere baskı yapar ve ciddi ağrıya yol açar. Boyunda tutulma ve sertlik en sık görülen belirtilerdendir. Ağrı zamanla baş, omuz ve kollara yayılabilir. Uyuşma ve karıncalanma hissi gelişebilir. Gece ağrısı uyku kalitesini düşürebilir. Günlük işleri yapmak zorlaşır ve yaşam kalitesi etkilenir. Stres ve kötü duruş belirtileri artırabilir. Erken teşhis tedavi başarısını yükseltir.