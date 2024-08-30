Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir?
Tıpta servikal spondiloz olarak adlandırılan boyun kireçlenmesi, boyundaki kıkırdak ve kemiklerin aşınması sonucu gelişen hastalıktır. Boyun kireçlenmesi zamanla omurlar arasındaki sinirlerin bulunduğu kanalları daraltır. Bununla birlikte omurlarda bası oluşturur. Peki, boyun kireçlenmesinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir? İşte, boyun fıtığına dair detaylar…
Boyun kireçlenmesinin nedenleri nelerdir?
Genetik
Travma
Hareketsiz yaşam
İleri yaş
Aşırı kilo
Ağır yük kaldırma
Duruş bozuklukları
Boyun travmaları
Yanlış yastık seçimi
Yanlış pozisyonda uyumak boyun kireçlenmesinin nedenlerindendir.
Boyun kireçlenmesinin belirtileri nelerdir?
Boyun ağrısı
Boyun sertliği
Omuz ve sırt ağrısı
Baş ağrısı
Kollarda uyuşma ve güçsüzlük
Baş dönmesi
Kulak çınlaması boyun kireçlenmesinin belirtilerindendir.
Boyun kireçlenmesi nasıl tedavi edilir?
Boyun kireçlenmesinin tedavisi, semptomların şiddetine, hastanın yaşına, sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Doktor, ağrı ve enflamasyonu hafifletmek için nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar verebilir.
Kireçlenme tedavisinde eklem içi enjeksiyonda uygulanabilir. Kireçlenme için yapılan eklem içi enjeksiyonda amaç bölgenin kaygan yapısının korunması, sürtünmenin azaltılması, kıkırdak tamirine katkı sunulması ve ağrı şikayetlerinin minimuma indirilmesidir.
Boyun kireçlenmesinde ılık sıcak uygulamak ağrıyan boyun kaslarını rahatlatabilir. Bunun için ağrılı bölgeye 15-20 dakika havluya sarılmış sıcak su torbası koyulabilir ya da ılık bir duş alınabilir.
Doktor, boynu dengede tutmak ve daha sonra kollarda ve ellerde olabilecek sinir felcini önlemek için boyunluk önerebilir.