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  4. Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir?

Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir?

Tıpta servikal spondiloz olarak adlandırılan boyun kireçlenmesi, boyundaki kıkırdak ve kemiklerin aşınması sonucu gelişen hastalıktır. Boyun kireçlenmesi zamanla omurlar arasındaki sinirlerin bulunduğu kanalları daraltır. Bununla birlikte omurlarda bası oluşturur. Peki, boyun kireçlenmesinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir? İşte, boyun fıtığına dair detaylar…

Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir? - Sayfa 1

Boyun kireçlenmesinin nedenleri nelerdir?

Genetik

 Travma

 Hareketsiz yaşam

 İleri yaş

 Aşırı kilo

 Ağır yük kaldırma

 Duruş bozuklukları 

Boyun travmaları

 Yanlış yastık seçimi

 Yanlış pozisyonda uyumak boyun kireçlenmesinin nedenlerindendir.

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Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir? - Sayfa 2

Boyun kireçlenmesinin belirtileri nelerdir?

Boyun ağrısı

Boyun sertliği

Omuz ve sırt ağrısı

Baş ağrısı

Kollarda uyuşma ve güçsüzlük

Baş dönmesi

Kulak çınlaması boyun kireçlenmesinin belirtilerindendir.

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Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir? - Sayfa 3

Boyun kireçlenmesi nasıl tedavi edilir?

Boyun kireçlenmesinin tedavisi, semptomların şiddetine, hastanın yaşına, sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Doktor, ağrı ve enflamasyonu hafifletmek için nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar verebilir.

Kireçlenme tedavisinde eklem içi enjeksiyonda uygulanabilir. Kireçlenme için yapılan eklem içi enjeksiyonda amaç bölgenin kaygan yapısının korunması, sürtünmenin azaltılması, kıkırdak tamirine katkı sunulması  ve ağrı şikayetlerinin minimuma indirilmesidir.

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Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir? - Sayfa 4

Boyun kireçlenmesinde ılık sıcak uygulamak ağrıyan boyun kaslarını rahatlatabilir. Bunun için ağrılı bölgeye 15-20 dakika havluya sarılmış sıcak su torbası koyulabilir ya da ılık bir duş alınabilir.

Doktor, boynu dengede tutmak ve daha sonra kollarda ve ellerde olabilecek sinir felcini önlemek için boyunluk önerebilir.

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