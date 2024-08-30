Boyun kireçlenmesi nedir? Boyun kireçlenmesi için hangi doktora gidilmelidir?

Boyun kireçlenmesinde ılık sıcak uygulamak ağrıyan boyun kaslarını rahatlatabilir. Bunun için ağrılı bölgeye 15-20 dakika havluya sarılmış sıcak su torbası koyulabilir ya da ılık bir duş alınabilir.

Doktor, boynu dengede tutmak ve daha sonra kollarda ve ellerde olabilecek sinir felcini önlemek için boyunluk önerebilir.