Boyun neden ağrır? Boyun ağrısı nasıl geçer?

Boyun neden ağrır?

1-) Kas spazmları

Kas spazmlarına bağlı ağrılar boyunda en sık görülen ağrı tipidir. Bazen boyun ağrısına tutulma da eşlik edebilir. Bu tip ağrılar oldukça şiddetli bir ağrı sendromudur. Uzun süreli sabit bir pozisyonda kalmak, aşırı egzersiz yapmak veya aniden ağır bir nesneyi kaldırmak gibi durumlar kaslarda gerginlik ve spazmlara neden olabilir. Bu durum, boyun kaslarının aşırı zorlanması sonucu ortaya çıkar.