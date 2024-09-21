Boyun neden ağrır? Boyun ağrısı nasıl geçer?
Boyun ağrısı veya tıptaki ismi ile servikalji, başın üst kısmından omuzların arasına kadar olan bölgede hissedilen bir ağrıdır. Boyundaki ağrı, hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve baş, omuzlar ve kollarda yayılabilir. Ayrıca boyun ağrısı sıklıkla baş ağrısı veya omuz ağrısı ile birlikte görülebilir. Boyun ağrısının birçok farklı nedeni olabilir ve genellikle fiziksel etmenler, postür sorunları veya yaralanmalar sonucu ortaya çıkar.
Boyun ağrısı belirtileri nelerdir?
Boyunda sızlama, tutulma veya ağrı, baş ağrısı, omuzlarda veya kol bölgelerinde yayılan ağrılar, boyun hareketlerinde kısıtlılık ve omuzlarda sertlik gibi belirtiler boyun ağrısının belirtileridir.
Boyun neden ağrır?
1-) Kas spazmları
Kas spazmlarına bağlı ağrılar boyunda en sık görülen ağrı tipidir. Bazen boyun ağrısına tutulma da eşlik edebilir. Bu tip ağrılar oldukça şiddetli bir ağrı sendromudur. Uzun süreli sabit bir pozisyonda kalmak, aşırı egzersiz yapmak veya aniden ağır bir nesneyi kaldırmak gibi durumlar kaslarda gerginlik ve spazmlara neden olabilir. Bu durum, boyun kaslarının aşırı zorlanması sonucu ortaya çıkar.
2-) Fiziksel zorlama
Günlük yaşamda kişilerin yaptıkları tekrarlayan veya yorucu aktiviteler sırasında boyun kaslarının aşırı kullanılması boyun bölgesindeki yapılarda sertliğe ve ağrıya neden olabilir. Uzun süreli yanlış duruş ya da bilgisayar kullanımı sırasında başın yanlış pozisyonda tutulması gibi durumlarda boyun ağrısı olabilir.
3-) Yaralanma
Travma, darbe ve diğer yaralanmalar omurilikteki disklere ve dokulara zarar vererek boyun ağrısına yol açabilir. Yaşanan darbelerin büyüklüğüne göre ağrı hissi değişebilmektedir.