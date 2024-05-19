Bradikardi nedir? Bradikardi tehlikeli midir?
Dinlenme halindeki yetişkinlerin kalpleri genellikle dakikada 60 ila 100 kez atar. Bradikardi, kalbin dakikada 60 atımdan daha az atmasıdır. Peki bradikardi tehlikeli midir? Bradikardi belirtileri nelerdir? Nedenleri nelerdir? İşte detaylar...
Bradikardi tehlikeli midir?
Bradikardiye yol açan sebep bulunarak tedavi edilmelidir. Kalp atımı yavaşladıkça organlara yeterli miktarda oksijen gitmez ve doku ve organlarda kalıcı hasarlar meydana gelebilir. İlerleyen süreçlerde ise daha tehlikeli durumlar oluşabilir.
Bradikardi belirtileri nelerdir?
Kalp çarpıntısı
Göğüs bölgesinde ağrı
Nefes darlığı
Bayılma veya bayılacak gibi hissetme nöbetleri
Bilinç bulanıklığı
Baş ağrısı
Odaklanma zorluğu
Halsizlik ve çabuk yorulma
Göz kararması
Kaslarda meydana gelen kramplar
Bradikardi nedenleri nelerdir?
Yaşlılık
Damar tıkanıklığı
Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)
Yetersiz çalışan tiroid bezi (Hipotiroidizm)
Kalp dokusunun iltihabı (Miyokardit)