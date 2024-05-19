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  4. Bradikardi nedir? Bradikardi tehlikeli midir?

Bradikardi nedir? Bradikardi tehlikeli midir?

Dinlenme halindeki yetişkinlerin kalpleri genellikle dakikada 60 ila 100 kez atar. Bradikardi, kalbin dakikada 60 atımdan daha az atmasıdır. Peki bradikardi tehlikeli midir? Bradikardi belirtileri nelerdir? Nedenleri nelerdir? İşte detaylar...

Bradikardi nedir? Bradikardi tehlikeli midir? - Sayfa 1

Bradikardi tehlikeli midir?

Bradikardiye yol açan sebep bulunarak tedavi edilmelidir. Kalp atımı yavaşladıkça organlara yeterli miktarda oksijen gitmez ve doku ve organlarda kalıcı hasarlar meydana gelebilir. İlerleyen süreçlerde ise daha tehlikeli durumlar oluşabilir.

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Bradikardi nedir? Bradikardi tehlikeli midir? - Sayfa 2

Bradikardi belirtileri nelerdir?

Kalp çarpıntısı

Göğüs bölgesinde ağrı

Nefes darlığı

Bayılma veya bayılacak gibi hissetme nöbetleri

Bilinç bulanıklığı

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Bradikardi nedir? Bradikardi tehlikeli midir? - Sayfa 3

Baş ağrısı

Odaklanma zorluğu

Halsizlik ve çabuk yorulma

Göz kararması

Kaslarda meydana gelen kramplar

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Bradikardi nedir? Bradikardi tehlikeli midir? - Sayfa 4

Bradikardi nedenleri nelerdir?

Yaşlılık

Damar tıkanıklığı

Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)

Yetersiz çalışan tiroid bezi (Hipotiroidizm)

Kalp dokusunun iltihabı (Miyokardit)

 

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