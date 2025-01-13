Brokolinin en güzel hali! Çocuklara brokoliyi sevdiren tarif: Brokoli sufle
Çoğu çocuk brokoliden hoşlanmaz. O nedenle onlara brokoli yedirmek biraz zor olabiliyor. Peki, brokoliden sufle yapmaya ne dersiniz? "Brokoliden sufle olur mu?" demeyin, hem de enfes oluyor. Üstelik çocuklarda bayılarak yiyor. Peki, brokoli sufle nasıl yapılır? Brokoli sufle için hangi malzemeler gerekli? İşte enfes brokoli sufle tarifi...
BROKOLİ SUFLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
300 gram brokoli
3 yemek kaşığı tereyağı
2 adet yumurta sarısı
4 adet yumurta beyazı
100 gram doğranmış eski kaşar
30 gram rendelenmiş eski kaşar
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım tatlı kaşığı karabiber
Yarım tatlı kaşığı muskat
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Brokoli çiçekleri kaynayan suda 2/3 oranında pişirilir ve rengini kaybetmemesi için soğuk suya alınır. Brokolilerin suyu süzülür ve mutfak robotunda püre haline getirilir.
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