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  4. Brokolinin en güzel hali! Çocuklara brokoliyi sevdiren tarif: Brokoli sufle

Brokolinin en güzel hali! Çocuklara brokoliyi sevdiren tarif: Brokoli sufle

Çoğu çocuk brokoliden hoşlanmaz. O nedenle onlara brokoli yedirmek biraz zor olabiliyor. Peki, brokoliden sufle yapmaya ne dersiniz? "Brokoliden sufle olur mu?" demeyin, hem de enfes oluyor. Üstelik çocuklarda bayılarak yiyor. Peki, brokoli sufle nasıl yapılır? Brokoli sufle için hangi malzemeler gerekli? İşte enfes brokoli sufle tarifi...

Brokolinin en güzel hali! Çocuklara brokoliyi sevdiren tarif: Brokoli sufle - Sayfa 1

BROKOLİ SUFLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram brokoli

3 yemek kaşığı tereyağı

2 adet yumurta sarısı

4 adet yumurta beyazı

100 gram doğranmış eski kaşar

30 gram rendelenmiş eski kaşar

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı muskat

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Brokolinin en güzel hali! Çocuklara brokoliyi sevdiren tarif: Brokoli sufle - Sayfa 2

BROKOLİ SUFLE NASIL YAPILIR?

Öncelikle fırın 200°C' ye ayarlanır.

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Brokolinin en güzel hali! Çocuklara brokoliyi sevdiren tarif: Brokoli sufle - Sayfa 3

Brokoli çiçekleri kaynayan suda 2/3 oranında pişirilir ve rengini kaybetmemesi için soğuk suya alınır. Brokolilerin suyu süzülür ve mutfak robotunda püre haline getirilir.

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Brokolinin en güzel hali! Çocuklara brokoliyi sevdiren tarif: Brokoli sufle - Sayfa 4

Derin bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı eritilir ve brokoli püresi ilave edilir. Tuz, karabiber ve muskat ayarını yapıp katılaşıncaya kadar pişirilir.

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