Bronşit nedir? Bronşite hangi doktor bakar? Bronşitin belirtileri!

Bronşitin nedenleri nelerdir?

Sigara kullanmak ya da sigara dumanına maruz kalmak, zayıf bağışıklık sistemi, hava yollarında tahrişe neden olan maddelere maruz kalmak bronşitin nedenlerindendir. Öte yandan gastrit reflü ve kronik akciğer hastalığı gibi altta yatan tıbbi durumlar da bronşitin ortaya çıkmasına neden olabilir.