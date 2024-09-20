Bronşit nedir? Bronşite hangi doktor bakar? Bronşitin belirtileri!
Bronşit, akciğerlere giden bronş tüplerinin iç yüzündeki yolların tıkanmasıdır. Bronşit türleri, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Akut bronşit, genellikle mikroorganizmalara veya alerjik reaksiyonlara maruz kalma sonucunda gelişirken, en az üç ay mukuslu öksürük oluşmasına neden olan kronik bronşit genellikle sigara kullanımı ile ilişkilendirilir. Öte yandan kronik bronşit bazı kimyasal maddelere ve mesleki maruziyetlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir.
Bronşit nedir?
Bronşit, akciğerlere hava taşıyan bronşların iltihaplanmasıdır. Bronşit; mevsim geçişlerine, yaşa ve kişinin diğer sağlık sorunlarına göre değişiklik gösterebilir.
Bronşitin nedenleri nelerdir?
Sigara kullanmak ya da sigara dumanına maruz kalmak, zayıf bağışıklık sistemi, hava yollarında tahrişe neden olan maddelere maruz kalmak bronşitin nedenlerindendir. Öte yandan gastrit reflü ve kronik akciğer hastalığı gibi altta yatan tıbbi durumlar da bronşitin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Bronşit belirtileri nelerdir?
Bronşitin belirtileri şunlardır:
Öksürük
Beyaza yakın, sarımsı, grimsi ya da yeşilimsi renkte aşırı miktarda balgam üretimi
Burun akıntısı
Halsizlik
Nefes daralması
Ateş ve titreme
Göğüs ağrısı
Hırıltılı nefes alma
Kilo kaybı ve iştahsızlık
Bronşite hangi doktor bakar?
Bronşite, Göğüs Hastalıkları ve Alerji Hastalıkları Uzmanı bakar.