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  4. Bu 3 burç romantizmin dibine vuracak: Astrologlardan 14 Şubat öncesi burç yorumları

Bu 3 burç romantizmin dibine vuracak: Astrologlardan 14 Şubat öncesi burç yorumları

Sevgililer Günü yaklaşırken astrologlar üç burcun romantizme doyacağını, aşk dolu günler geçireceğini söyledi. Ama diğerlerinin yüzü pek de gülmeyecek…

Bu 3 burç romantizmin dibine vuracak: Astrologlardan 14 Şubat öncesi burç yorumları - Sayfa 1

14 Şubat yaklaşıyor ve Sevgililer Günü’ne artık sayılı zaman kaldı. Burçlar, hayatın pek çok bölümüyle ilişkilendirilirken, astrologlar 14 Şubat öncesi bazı yorumlarda bulundu. 

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Bu 3 burç romantizmin dibine vuracak: Astrologlardan 14 Şubat öncesi burç yorumları - Sayfa 2

Astrologlara göre burç, her burçla ilişkilendirilen doğal özellikleri analiz ederek, bu özelliklerin başka bir burcun özellikleriyle ne kadar uyumlu ve uyumsuz olacağını göz önünde bulundurarak aşk uyumunu belirliyor. 

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Bu 3 burç romantizmin dibine vuracak: Astrologlardan 14 Şubat öncesi burç yorumları - Sayfa 3

Burçlar aynı zamanda, başka bir kişiyle olası uyumluluğu değerlendirmek için bir başlangıç noktası olarak da kullanılabiliyor. 

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Bu 3 burç romantizmin dibine vuracak: Astrologlardan 14 Şubat öncesi burç yorumları - Sayfa 4

Trusted Psychics'te Astrolog Joanne Jones, bazı burçların romantizme hazır olduğunu söyledi. Buna karşılık diğer burçların Şubat ayında göksel zorluklara karşı başa çıkmaları gerektiğini de vurguladı. 

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