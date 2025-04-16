Bu belirtilere dikkat! Astigmat nedir? Astigmat nasıl sınıflandırılır?
Astigmat, korneanın ya da lens yapısının şekil bozukluğu sonucunda oluşan bir göz bozukluğudur. Peki, astigmat neden olur? Astigmatın belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? İşte, astigmata dair detaylar...
ASTİGMAT NEDİR?
Astigmat, korneda meydana gelen kırılma hatası nedeniyle kişinin bulanık ve çift görmesine neden olan bir göz rahatsızlığıdır.
ASTİGMATIN NEDENLERİ NELERDİR?
- Genetik faktör
- Keratakonus hastalığı
- Göz kapaklarının korneaya baskı yapması
- Göz ameliyatı sonra meydana gelen komplikasyonlar
- Göz yaralanmaları
- Göz ve çevre dokulardaki tümörler astigmatın nedenlerindendir.
ASTİGMATIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Bulanık görme
- Gölgeli görme
- Işık hassasiyeti
- Işıkların saçılmış veya dağılmış şekilde görme
- Gözlerde sulanma
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Gözün uzun süre odaklanmasını gerektiren aktivitelerde göz yorgunluğu
- Görüşü netleştirmek için gözleri kısma ihtiyacı duyma
- Geceleri sürüş zorluğu astigmatın belirtilerindendir.