Bu belirtilere dikkat! Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) nedir?
Dış kulak iltihabı ya da tıptaki adıyla otitis externa, dış kulak kanalının iltihaplanmasıdır. Daha çok yaz mevsiminde görülen dış kulak iltihabı, havuz ve deniz suyunun kulaktaki nemlenmeyi artırıp kulak yolunun şişmesi ve tıkanmasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle, "yüzücü kulağı" olarak da adlandırılır. Peki, dış kulak iltihabının belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Dış kulak iltihabı nedir?
Dış kulak iltihabı (otitis externa), kulak yolundaki derinin ve kulak zarının dış kısmının iltihaplanmasıdır. Nem maruziyeti, dış kulak yolu enfeksiyonunun temel nedenidir.
Dış kulak iltihabının belirtileri nelerdir?
Dış kulak iltihabının belirtileri, başlangıçta hafif seyreder. Ancak enfeksiyon ilerlediği zaman belirtiler şiddetlenir.
Hafif dereceli dış kulak iltihabı belirtileri
- Kulaktan kokusuz, berrak bir akıntı gelmesi
- Kulak kepçesini çekmekle artan rahatsızlık hissi
- Kulakta rahatsızlık ve ağrı hissi
- Kulakta kızarıklık,
- Dış kulak yolunda kaşıntı