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  4. Bu belirtilere dikkat! Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) nedir?

Bu belirtilere dikkat! Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) nedir?

Dış kulak iltihabı ya da tıptaki adıyla otitis externa, dış kulak kanalının iltihaplanmasıdır. Daha çok yaz mevsiminde görülen dış kulak iltihabı, havuz ve deniz suyunun kulaktaki nemlenmeyi artırıp kulak yolunun şişmesi ve tıkanmasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle, "yüzücü kulağı" olarak da adlandırılır. Peki, dış kulak iltihabının belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Bu belirtilere dikkat! Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) nedir? - Sayfa 1

Dış kulak iltihabı nedir?

Dış kulak iltihabı (otitis externa), kulak yolundaki derinin ve kulak zarının dış kısmının iltihaplanmasıdır. Nem maruziyeti, dış kulak yolu enfeksiyonunun temel nedenidir.

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Bu belirtilere dikkat! Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) nedir? - Sayfa 2

Dış kulak iltihabının belirtileri nelerdir?

Dış kulak iltihabının belirtileri, başlangıçta hafif seyreder. Ancak enfeksiyon ilerlediği zaman belirtiler şiddetlenir.

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Bu belirtilere dikkat! Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) nedir? - Sayfa 3

Hafif dereceli dış kulak iltihabı belirtileri

- Kulaktan kokusuz, berrak bir akıntı gelmesi

- Kulak kepçesini çekmekle artan rahatsızlık hissi

- Kulakta rahatsızlık ve ağrı hissi

- Kulakta kızarıklık,

- Dış kulak yolunda kaşıntı

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Bu belirtilere dikkat! Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) nedir? - Sayfa 4

Orta dereceli dış kulak iltihabı belirtileri

- İrin akıntısı

- İşitmede azalma

- Dış kulak yolunda gelişen şişmeye bağlı kulakta dolgunluk hissi

- Belirgin ve zonklayıcı tarzda kulak ağrısı,

- Kulak derisinin döküntülü ve pullu görünmesi

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