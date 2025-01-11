Bu belirtilere dikkat! Orta kulak iltihabı nedir?
Orta kulak, kulak zarının iç tarafından başlayan kulak zarı ve üç küçük kemikçikten oluşan bölümdür. Orta kulakta çeşitli sebeplerle iltihap oluşması durumu orta kulak iltihabı tıptaki adıyla otitis olarak adlandırılır. Peki, çocuklarda ve yetişkinlerde orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Bu belirtilere dikkat? Orta kulak iltihabının belirtileri
- Şiddetli kulak ağrısı
- Kulak akıntısı
- Kulakta çınlama
- Yüksek ateş
- Denge problemleri
- Baş dönmesi
- Halsizlik
- İşitmede hafif azalma, orta kulak iltihabının belirtilerindendir.
Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri
- Kulakları çekme, ovma gibi hareketler
- Yüksek ateş
- Huzursuzluk ve ağlama
- Burun akıntısı
- Öksürük
- Denge problemleri
- İştah kaybı
- İşitme güçlüğü, çocuklarda orta kulak iltihabının belirtilerindendir.
Orta kulak iltihabının nedenleri
- Üst solunum yolu enfeksiyonları
- Östaki borusunun tıkanması
- Geniz eti şişmesi
- Prematüre doğum
- Doğuştan yarık damak
- Ailede iltihap öyküsü
- Sigara dumanına maruz kalmak
- Mevsimsel alerjiler, orta kulak iltihabının nedenlerindendir.