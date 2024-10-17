Bu besin 8 kanser türünün 8’inde de kanser hücrelerini yok ediyor!
Bilim insanları 8 kanser türünün 8’inde de kanser hücrelerini en iyi yok eden şampiyon sebzenin sarımsak olduğunu ortaya çıkardı.
Kanada’da on bilim insanının yaptığı bilimsel bir çalışma Food Chemistry (Gıda Kimyası) adlı dergide yayımlandı. Bu araştırmada en çok tercih edilen 33 sebzenin kanser hücreleri üzerine etkisi araştırıldı.
Araştırmaya konu olan 8 kanser türü
Beyin kanseri
Çocuk beyin kanseri
Pankreas kanseri
Mide kanseri
Prostat kanseri
Akciğer kanseri
Böbrek kanseri
Meme kanseri araştırmaya konu alan kanser türleriydi.
Kansere karşı etkisi araştırılan sebzeler neler?
Sarımsak, pırasa, yeşil soğan, kuru soğan, lahana, Brüksel lahanası, Çin lahanası, kırmızı lahana, karnabahar, kıvırcık, brokoli, turp, rutabaga şalgamı, eğrelti otu, kale bitkisi, pancar, yeşil fasulye, ıspanak, hindiba, patlıcan, kuşkonmaz, marul, bostan marul, roman marul, patates, kabak, kereviz, yeşil biber, salatalık, havuç, dereotu, kırmızı biber, domates…
Kansere karşı en başarısız olan besin domates
Çalışmada; brokoliden domatese ve turba varıncaya kadar çeşitli besinler kanser hücreleri ile ayrı ayrı kaplara konarak bu sebzelerin kansere karşı yok edicilik dereceleri araştırıldı. Bu araştırmada 33 sebze arasında kansere karşı en başarısız olan hatta kanser hücrelerinin sayısını artırıcı etki gösteren besinin domates olduğu tespit edildi. Kanser hastaları bu bilgiler ışığında domatesten ve domates salçasından uzak durmasında fayda olabilir