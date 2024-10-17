Bu besin 8 kanser türünün 8’inde de kanser hücrelerini yok ediyor!

Kansere karşı en başarısız olan besin domates

Çalışmada; brokoliden domatese ve turba varıncaya kadar çeşitli besinler kanser hücreleri ile ayrı ayrı kaplara konarak bu sebzelerin kansere karşı yok edicilik dereceleri araştırıldı. Bu araştırmada 33 sebze arasında kansere karşı en başarısız olan hatta kanser hücrelerinin sayısını artırıcı etki gösteren besinin domates olduğu tespit edildi. Kanser hastaları bu bilgiler ışığında domatesten ve domates salçasından uzak durmasında fayda olabilir