Bu besinler kilo vermenin önünde büyük engel!

Kızartma

Kızartmalar hem sağlığın hem de kilo vermenin en büyük düşmanıdır. Et, köfte, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar kızartma yapıldığında trans yağ oluşturur. Bu da kolesterolü artırır ve vücutta yağ oranının artmasına, damar tıkanıklığına sebep olur. Kilo vermeyi kolaylaştırmak için kızarmış ve yağlı besinler yerine haşlanmış besinleri tüketilmelidir.