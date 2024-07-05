Bu besinler kilo vermenin önünde büyük engel!
Kilo verme sürecinde beslenmemize dikkat etmek oldukça önemli. Kilo vermeyi engelleyen birçok besin bulunmakta. Bu besinler, yüksek kalori, asit, şeker ve yağ içeriği ile kilo kaybını engelleyebilir. Peki, hangi besinler kilo kaybını engeller? İşte detaylar…
Kızartma
Kızartmalar hem sağlığın hem de kilo vermenin en büyük düşmanıdır. Et, köfte, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar kızartma yapıldığında trans yağ oluşturur. Bu da kolesterolü artırır ve vücutta yağ oranının artmasına, damar tıkanıklığına sebep olur. Kilo vermeyi kolaylaştırmak için kızarmış ve yağlı besinler yerine haşlanmış besinleri tüketilmelidir.
Beyaz un
Beyaz un içeren gıdaları tüketildiğinde kan şekeri ani yükseleceğinden daha hızlı acıkmaya neden olur. Bu durum da gün içerisinde daha fazla kalori almaya yol açar ve doyma hissini azaltır. Kilo vermek isteyenlerin beyaz un içeren ekmek, kek, börek, pasta gibi besinlerden uzak durması gerekir. Günlük beslenmeye çavdar, tam buğday, tam tahıl, kepek veya yulaf unlarını tercih ederek kilo verme sürecini hızlandırılabilir.
Tuz
Gün içerisinde ihtiyacımız olan tuz miktarı 5 gramdır. Gün içerisinde aşırı miktarda tuz tüketildiğinde vücutta ödem oluşumuna neden olur. Bu nedenle kilo verme sürecine yardımcı olmak için günlük alınan tuz miktarını sınırlamak gerekir. Gizli tuz içeren salamura, salam, sucuk, sosis, cips gibi besinleri de hayatımızdan çıkarmak ödem oluşumunu azaltıp kilo vermemizi kolaylaştıracaktır.
Asitli içecekler
Asitli içeceklerin içerisinde bulunan şeker, insülin salgılanmasını artırır ve kan şekerinde düzensizliklere yol açar. Gün içerisinde asitli içecekler çok tüketildiğinde kişide halsizlik, hızlı acıkma, daha fazla şekerli ve asitli içecek tüketme isteği ve tatlı krizlerini kontrol edememe gibi sorunlar görülmeye başlanır. Bu süreçte maden suyu, ayran, şekersiz ev yapımı limonata gibi içecekler tüketilerek asitli içeceklerden uzak durulmalıdır.