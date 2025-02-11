Bu cihazlar tam bir elektrik düşmanı. Uzmanlardan fatura maliyetini düşürecek 3 püf nokta
Artan elektrik faturası maliyetlerini düşürmenin birçok yolu var. Ancak aklınızın ucundan bile geçmeyen bu cihazlar, bekleme modunda enerji tüketimini artırıyor.
Artık her evde çok sayıda teknolojik alet var. Televizyonlar, bilgisayarlar, ısıtıcılar, Airfryer, oyun konsolları ve dahası.
Türkiye’de elektrik faturaları son yıllarda çok fazla cep yakıyor. Uzmanlar gereksiz cihazların kullanımını azaltmayı tavsiye ederken, bekleme modundaki cihazlara da dikkat çekiyor.
Yıllardır belki de evlerinizde fişten çekmediğiniz pek çok cihaz var. Bunlar çok masum görünse de, aslında arka planda tam bir elektrik düşmanı denilebilir.