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  4. Bu cihazlar tam bir elektrik düşmanı. Uzmanlardan fatura maliyetini düşürecek 3 püf nokta

Bu cihazlar tam bir elektrik düşmanı. Uzmanlardan fatura maliyetini düşürecek 3 püf nokta

Artan elektrik faturası maliyetlerini düşürmenin birçok yolu var. Ancak aklınızın ucundan bile geçmeyen bu cihazlar, bekleme modunda enerji tüketimini artırıyor.

Bu cihazlar tam bir elektrik düşmanı. Uzmanlardan fatura maliyetini düşürecek 3 püf nokta - Sayfa 1

Artık her evde çok sayıda teknolojik alet var. Televizyonlar, bilgisayarlar, ısıtıcılar, Airfryer, oyun konsolları ve dahası.

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Bu cihazlar tam bir elektrik düşmanı. Uzmanlardan fatura maliyetini düşürecek 3 püf nokta - Sayfa 2

Türkiye’de elektrik faturaları son yıllarda çok fazla cep yakıyor. Uzmanlar gereksiz cihazların kullanımını azaltmayı tavsiye ederken, bekleme modundaki cihazlara da dikkat çekiyor.

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Bu cihazlar tam bir elektrik düşmanı. Uzmanlardan fatura maliyetini düşürecek 3 püf nokta - Sayfa 3

Yıllardır belki de evlerinizde fişten çekmediğiniz pek çok cihaz var. Bunlar çok masum görünse de, aslında arka planda tam bir elektrik düşmanı denilebilir. 



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Bu cihazlar tam bir elektrik düşmanı. Uzmanlardan fatura maliyetini düşürecek 3 püf nokta - Sayfa 4

Bekleme modu, elektronik cihazların kapalıyken hala prize takılı durumda kullandıkları elektriği ifade ediyor.

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