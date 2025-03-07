Bu da İtalyanların sebze çorbası: İşte, minestrone çorbası tarifi!
İtalyanca çorba anlamına gelen 'minestra' kelimesinden türetilmiş şifalı bir çorba olan minestrone çorbası, İtalyan mutfağının vazgeçilmez sıcak başlangıçlarından biridir. Lezzetli ve besleyici bir çorba arayanlar için mükemmel bir seçenek olan Minestrone çorbası sıcak kış günlerinizde içinizi ısıtacak harika bir çorba. Peki, Minestrone çorbası nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle Minestrone çorbası tarifi...
MİNESTRONE ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
2 adet havuç
1 adet patates
2 adet kereviz sapı
3 diş sarımsak
1 litre sebze suyu
1 litre su
Yarım su bardağı hafif haşlanmış kuru fasulye
1 avuç makarna
Tuz
Karabiber
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MİNESTRONE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Havuçları zar boyutunda küp küp kesilir. Sarımsaklar ise dilimlenir.
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