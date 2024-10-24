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  4. Bu fırsat kaçmaz! KİM’de gıda ürünlerinde dev indirimler (KİM'DE İNDİRİM FIRSATI)

Bu fırsat kaçmaz! KİM’de gıda ürünlerinde dev indirimler (KİM'DE İNDİRİM FIRSATI)

KİM’de salçadan yumurtaya, zeytinyağından tereyağına, çaydan suya birçok gıda ürününde dev indirim fırsatı… Peki hangi ürünlerde ve hangi markalarda indirim var? İndirim fırsatı hangi güne kadar geçerli? İşte, KİM indirimli gıda ürünlerine dair detaylar…

Bu fırsat kaçmaz! KİM’de gıda ürünlerinde dev indirimler (KİM'DE İNDİRİM FIRSATI) - Sayfa 1

ÖNCÜ DOMATES SALÇASI 830 GR

Raf fiyatı: 49,99 TL

İndirimli satış fiyatı: 39,99 TL

İndirim geçerlilik tarihi: 30 Ekim

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Bu fırsat kaçmaz! KİM’de gıda ürünlerinde dev indirimler (KİM'DE İNDİRİM FIRSATI) - Sayfa 2

TAT ACI BİBER SALÇASI 550 GR

Raf fiyatı: 99,99 TL

İndirimli satış fiyatı: 69,99 TL

İndirim geçerlilik tarihi: 30 Ekim

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Bu fırsat kaçmaz! KİM’de gıda ürünlerinde dev indirimler (KİM'DE İNDİRİM FIRSATI) - Sayfa 3

ISTIRANCA GEZEN TAVUK YUMURTASI 15’Lİ

Raf fiyatı: 119,99 TL

İndirimli satış fiyatı: 99,99 TL

İndirim geçerlilik tarihi: 28 Ekim

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Bu fırsat kaçmaz! KİM’de gıda ürünlerinde dev indirimler (KİM'DE İNDİRİM FIRSATI) - Sayfa 4

KOMİLİ SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LT

Raf fiyatı: 434,99 TL

İndirimli satış fiyatı: 375 TL

İndirim geçerlilik tarihi: 30 Ekim

 

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