Bu fırsat kaçmaz! KİM’de gıda ürünlerinde dev indirimler (KİM'DE İNDİRİM FIRSATI)
KİM’de salçadan yumurtaya, zeytinyağından tereyağına, çaydan suya birçok gıda ürününde dev indirim fırsatı… Peki hangi ürünlerde ve hangi markalarda indirim var? İndirim fırsatı hangi güne kadar geçerli? İşte, KİM indirimli gıda ürünlerine dair detaylar…
ÖNCÜ DOMATES SALÇASI 830 GR
Raf fiyatı: 49,99 TL
İndirimli satış fiyatı: 39,99 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 30 Ekim
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TAT ACI BİBER SALÇASI 550 GR
Raf fiyatı: 99,99 TL
İndirimli satış fiyatı: 69,99 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 30 Ekim
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ISTIRANCA GEZEN TAVUK YUMURTASI 15’Lİ
Raf fiyatı: 119,99 TL
İndirimli satış fiyatı: 99,99 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 28 Ekim
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