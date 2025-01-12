Bu isim Türkiye'de sadece bir kişide var! Erkek ve kız çocuklarına işte en çok koyular isimler...
Türkiye'de yenidoğan kız ve erkek çocuklarına verilen isimler her yıl değişiklik gösterirken, bazı isimler yıllar geçse de popülerliğini koruyor. Çocuklarına benzersiz bir isim vermek isteyen aileler ise seçim yapmakta zorlanıyor. Uzun arayışlar sonucunda bazı aileler, nadir bulunan isimleri tercih etmeyi başardı.
Son yıllarda bebek isim tercihleri ülke genelinde dikkat çekici değişiklikler yaşarken, 2023 verileri yenilikçi ebeveynlerin tercihlerini ortaya koydu.
22 milyon çocuk
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, ülkedeki toplam nüfus 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaşırken, bu nüfusun 22 milyon 206 bin 34‟ünün çocuklardan oluştuğu belirtildi.
Çocukların yüzde 51,3'ü erkek
Elde edilen verilere göre çocuk nüfusunun %51,3'ü erkek, %48,7’si ise kız çocuklardan oluşuyor.