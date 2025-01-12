Bu isim Türkiye'de sadece bir kişide var! Erkek ve kız çocuklarına işte en çok koyular isimler...

22 milyon çocuk

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, ülkedeki toplam nüfus 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaşırken, bu nüfusun 22 milyon 206 bin 34‟ünün çocuklardan oluştuğu belirtildi.