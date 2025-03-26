Bu işleri yapanlar paraya 'para' demeyecek! İşte yapay zekaya en dirençli 10 meslek

Şirket, hangi işlerin yapay zekaya en dirençli olacağını belirlemek için çeşitli meslekleri insan etkileşiminin ne kadar gerekli olduğu ve otomasyon olasılığına göre değerlendirdi. İşte Eskimoz'un şimdilik yapay zekadan etkilenmediğini tespit ettiği 10 meslek…