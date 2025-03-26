Bu işleri yapanlar paraya 'para' demeyecek! İşte yapay zekaya en dirençli 10 meslek
Son dönemde ortaya çıkan yapay zeka patlaması pek çok alanda fırsatlar sunarken, geleneksel iş yapış şekillerini ve meslekleri de yeni baştan yaratıyor. Çoğu meslek şimdiden yapay zeka çıkmazına girdi. Kariyer uzmanlarından sık sık uyarılar gelirken, artık hedefleri yapay zekaya göre şekillendiren bir nesil de ortaya çıktı. Peki, yapay zekadan etkilenmeyecek işler hangileri? İşte insan etkileşimi gerektiren ve otomasyon riski en düşük olan meslekler…
İnsanlar adına çalışabilen yapay zeka şimdiden meslekleri tehdit etmeye başladı. Şimdi olmasa bile yakın bir gelecekte iş yerlerinde kaçınılmaz olarak yapay zeka araçlarının kullanıma sunulacak. Yapay zeka patlamasıyla birlikte çalışanlar otomasyonla yer değiştirilme olasılığından endişe duyuyor.
Ancak Fransa merkezli pazarlama ajansı Eskimoz'un yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, yapay zeka henüz herkes için erişilebilir değil.
Şirket, hangi işlerin yapay zekaya en dirençli olacağını belirlemek için çeşitli meslekleri insan etkileşiminin ne kadar gerekli olduğu ve otomasyon olasılığına göre değerlendirdi. İşte Eskimoz'un şimdilik yapay zekadan etkilenmediğini tespit ettiği 10 meslek…