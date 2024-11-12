Bu kan grubu dünyada 50’den az insanda var; Hem altın gibi değerli hem de tehlikeli! "Rh-null"

0 Rh grubu genelde nadir bulunan kanlardan biridir. Ancak "Rh-null" kan grubu, 0 Rh’ın ‘bulunamıyor’ efsanesini çürütüyor. Zira bu kan grubuna sahip dünyada en fazla 50 insan var. Üstelik bu kan grubuna sahip insanların yaşama şansı da diğerlerine kıyasla çok daha düşük. Peki nedir bu "Rh-null" kan grubu, neden altın kan olarak adlandırılıyor?