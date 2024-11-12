Bu kan grubu dünyada 50’den az insanda var; Hem altın gibi değerli hem de tehlikeli! "Rh-null"
Altın kan" ya da "Rh-null" kan grubu hakkında hiç duydunuz mu? Bu, tıbbi bir efsane değil, gerçek bir bilgi! Sınırlı sayıda insanda bulunan bu kan grubu, adı gibi çok değerli. Peki onu değerli kılan nedir? İşte dikkat çeken detaylar…
Dünyada milyarlarca insan hemen hemen benzer kan gruplarına sahip. Öyle ki acil bir durumda bugünün sağlık koşullarında kolayca kan bulmak mümkün. Elbette bazı insanların kanının bulmak da epey zorlu bir süreçtir.
0 Rh grubu genelde nadir bulunan kanlardan biridir. Ancak "Rh-null" kan grubu, 0 Rh’ın ‘bulunamıyor’ efsanesini çürütüyor. Zira bu kan grubuna sahip dünyada en fazla 50 insan var. Üstelik bu kan grubuna sahip insanların yaşama şansı da diğerlerine kıyasla çok daha düşük. Peki nedir bu "Rh-null" kan grubu, neden altın kan olarak adlandırılıyor?
RhD proteini, Rh sistemindeki 61 potansiyel proteinden yalnızca birini ifade eder. Kan, Rh sistemindeki bu 61 olası antijenin tamamından yoksunsa, Rh-null olarak adlandırılır. Bu durum, kanı, eşleşmesi zor olan diğer nadir kan türleriyle uyumlu hâle getirir.