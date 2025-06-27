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  4. Bu kan grubundaysanız dikkat: Risk 16 kat daha yüksek! Gençler de yaşlılar da bu tehlikenin eşiğinde

Bu kan grubundaysanız dikkat: Risk 16 kat daha yüksek! Gençler de yaşlılar da bu tehlikenin eşiğinde

Dünya çapında yapılan bir araştırmada, kan grupları arasında özellikle gençler ve yaşlılarda felç riskinin 16 kat daha yüksek olduğu kan grubu belirlendi.

Bu kan grubundaysanız dikkat: Risk 16 kat daha yüksek! Gençler de yaşlılar da bu tehlikenin eşiğinde - Sayfa 1

2022 yılında yayımlanan analizde, 18 ila 59 yaşları arasında erken iskemik felç geçirmiş yaklaşık 17.000 kişi ile felç geçirmemiş 600.000’den fazla bireyin genetik verileri incelendi.

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Bu kan grubundaysanız dikkat: Risk 16 kat daha yüksek! Gençler de yaşlılar da bu tehlikenin eşiğinde - Sayfa 2

48 farklı çalışmanın dahil edildiği bu büyük çaplı analizde, ABO kan gruplarının erken felç riskinde önemli bir belirleyici olduğu saptandı.

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Bu kan grubundaysanız dikkat: Risk 16 kat daha yüksek! Gençler de yaşlılar da bu tehlikenin eşiğinde - Sayfa 3

Çalışmanın öne çıkan bulgularına göre:

- O kan grubundaki bireyler, diğer gruplara kıyasla yüzde 12 daha düşük risk taşıyor.

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Bu kan grubundaysanız dikkat: Risk 16 kat daha yüksek! Gençler de yaşlılar da bu tehlikenin eşiğinde - Sayfa 4

- B kan grubunun ise her yaş grubunda felç geçirme riskini yaklaşık yüzde 11 artırdığı gözlemlendi.

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