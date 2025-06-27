Bu kan grubundaysanız dikkat: Risk 16 kat daha yüksek! Gençler de yaşlılar da bu tehlikenin eşiğinde
Dünya çapında yapılan bir araştırmada, kan grupları arasında özellikle gençler ve yaşlılarda felç riskinin 16 kat daha yüksek olduğu kan grubu belirlendi.
2022 yılında yayımlanan analizde, 18 ila 59 yaşları arasında erken iskemik felç geçirmiş yaklaşık 17.000 kişi ile felç geçirmemiş 600.000’den fazla bireyin genetik verileri incelendi.
48 farklı çalışmanın dahil edildiği bu büyük çaplı analizde, ABO kan gruplarının erken felç riskinde önemli bir belirleyici olduğu saptandı.
Çalışmanın öne çıkan bulgularına göre:
- O kan grubundaki bireyler, diğer gruplara kıyasla yüzde 12 daha düşük risk taşıyor.