Bu kurabiye kaynana çatlatıyor – kakaosu tam geliyor ve kıvamında oluyor
Evde pratik ve lezzetli kakaolu kurabiye hazırlamak çok pratik. Ayrıca çok da lezzetli oluyor.
Bir döneme damgasını vuran Starbucks kurabiyelerini evde hazırlamak mümkün. Ama yemektekeyifvar.com’da daha lezzetlisi varken neden denemeyesiniz ki…
LEZZET BOMBASI TAM KIVAMINDA KURABİYE
İşte gereken malzemeler:
1 su bardağı un
çeyrek su bardağı kakao
çeyrek tatlı kaşığı tuz
yarım tatlı kaşığı tarçın
toz olarak çekilmiş çeyrek tatlı kaşığı karanfil
oda sıcaklığında 125 gram (g) tereyağı
çeyrek su bardağı esmer şeker
1 tatlı kaşığı vanilin