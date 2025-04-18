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  4. Bu kurabiye kaynana çatlatıyor – kakaosu tam geliyor ve kıvamında oluyor

Bu kurabiye kaynana çatlatıyor – kakaosu tam geliyor ve kıvamında oluyor

Evde pratik ve lezzetli kakaolu kurabiye hazırlamak çok pratik. Ayrıca çok da lezzetli oluyor.

Bu kurabiye kaynana çatlatıyor – kakaosu tam geliyor ve kıvamında oluyor - Sayfa 1

Gün geçtikte marketlerden birşeyler satın almak hatta kafelerden yemek lüks oluyor.

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Bu kurabiye kaynana çatlatıyor – kakaosu tam geliyor ve kıvamında oluyor - Sayfa 2

Haliyle insanlar da evlerinde kurabiye ve tatlı denemeye başladı.

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Bu kurabiye kaynana çatlatıyor – kakaosu tam geliyor ve kıvamında oluyor - Sayfa 3

Bir döneme damgasını vuran Starbucks kurabiyelerini evde hazırlamak mümkün. Ama yemektekeyifvar.com’da daha lezzetlisi varken neden denemeyesiniz ki…

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Bu kurabiye kaynana çatlatıyor – kakaosu tam geliyor ve kıvamında oluyor - Sayfa 4

LEZZET BOMBASI TAM KIVAMINDA KURABİYE

İşte gereken malzemeler:

1 su bardağı un

çeyrek su bardağı kakao

çeyrek tatlı kaşığı tuz

yarım tatlı kaşığı tarçın

toz olarak çekilmiş çeyrek tatlı kaşığı karanfil

oda sıcaklığında 125 gram (g) tereyağı

çeyrek su bardağı esmer şeker

1 tatlı kaşığı vanilin

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