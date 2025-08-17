Bu listeyi görmeden plan yapmayın! Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı: İlk sırayı şaşırttı!

Global Guardian tarafından 2025 yılı itibarıyla yayımlanan analizlere göre, ekonomik krizler, iç karışıklıklar, terör tehditleri ve toplumsal gerginlikler bölgelerin risk seviyesini belirlemede temel kriter olarak öne çıktı. Dünya genelinde barış ortamı giderek zayıflarken, özellikle Orta Doğu, Afrika ve bazı Asya bölgelerinde güvenlik sorunlarının arttığı gözlemleniyor.