Bu listeyi görmeden plan yapmayın! Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı: İlk sırayı şaşırttı!
ABD merkezli Global Guardian tarafından hazırlanan kapsamlı araştırma, 2025 itibarıyla dünyanın en tehlikeli bölgelerini ortaya koydu.
Global Guardian tarafından 2025 yılı itibarıyla yayımlanan analizlere göre, ekonomik krizler, iç karışıklıklar, terör tehditleri ve toplumsal gerginlikler bölgelerin risk seviyesini belirlemede temel kriter olarak öne çıktı. Dünya genelinde barış ortamı giderek zayıflarken, özellikle Orta Doğu, Afrika ve bazı Asya bölgelerinde güvenlik sorunlarının arttığı gözlemleniyor.
Raporda, bu bölgelerin politik istikrarsızlık ve güvenlik açısından en zorlu koşullara sahip olduğu vurgulandı. Global Guardian yetkilileri, sıralamanın yalnızca riskleri göstermekle kalmayıp, bölge sakinleri ve seyahat etmeyi planlayanlar için uyarı niteliği taşıdığını belirtti.
İşte dünyanın en tehlikeli ülkeleri...