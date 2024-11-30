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  4. Bu tarifi denedikten sonra marketten almayı bırakacaksınız! Evde doğal nar ekşisi tarifi!

Bu tarifi denedikten sonra marketten almayı bırakacaksınız! Evde doğal nar ekşisi tarifi!

Nar suyundaki şekeri karamelize ederek, suyun buharlaşması ile elde edilen, kısırdan salataya birçok tarife lezzet katan nar ekşisini marketlerden almak yerine evinizde yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. İşte, püf noktalarıyla evde doğal nar ekşisi tarifi...

Bu tarifi denedikten sonra marketten almayı bırakacaksınız! Evde doğal nar ekşisi tarifi! - Sayfa 1

EVDE DOĞAL NAR EKŞİSİ NASIL YAPILIR?

NAR EKŞİSİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

10 kilogram nar

Yarım çay kaşığı kaya tuzu

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Bu tarifi denedikten sonra marketten almayı bırakacaksınız! Evde doğal nar ekşisi tarifi! - Sayfa 2

NAR EKŞİSİ TARİFİ

Öncelikle narlar iyice yıkanmalı ve ortadan ikiye ayrılarak görünen zarlı kısımları temizlenmelidir.

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Bu tarifi denedikten sonra marketten almayı bırakacaksınız! Evde doğal nar ekşisi tarifi! - Sayfa 3

Temizlenmiş narların suyunu çıkarmak için narenciye sıkacağı kullanılmalıdır. Tüm narların suyunu sıktıktan sonra nar suyu çelik bir tencereye aktarılmalı ve kaynatılmalıdır.

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Bu tarifi denedikten sonra marketten almayı bırakacaksınız! Evde doğal nar ekşisi tarifi! - Sayfa 4

3 ila 3,5 saatin sonunda sürekli kaynayan nar suyu, pekmez kıvamına ulaşarak nar ekşisi için uygun hale gelir.

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