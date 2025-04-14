Bu tarihlere dikkat, gizemli ışıklar Türkiye'de de belirecek! Lyrid meteor yağmuru geliyor
Nisan ve mayıs aylarında gökyüzü Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurlarıyla aydınlanacak. Türkiye’den de izlenebilecek bu doğa olayları, açık ve karanlık alanlardan gözlemlendiğinde etkileyici görüntüler sunacak.
2025 yılının en etkileyici gökyüzü olaylarından ikisi olan Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurları, nisan ve mayıs aylarında izlenebilecek. Her iki meteor yağmuru da özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan, çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenebilecek.
En yoğun özlem 21-22 Nisan'da
Lyrid meteor yağmuru, 17 Nisan’da başlayarak 26 Nisan’a kadar sürecek. En yoğun gözlemin ise 21-22 Nisan gecesi gerçekleşmesi bekleniyor.
Türkiye gibi kuzey yarımkürede yer alan ülkelerde, şehir ışıklarından uzak ve açık bir gökyüzünde bu etkileyici doğa olayı izlenebilecek. Her ne kadar ay ışığı görüşü bir miktar azaltabilecek olsa da, saatte 10 ila 15 meteorun gö