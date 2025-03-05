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  4. Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok! Tatilciler dikkat: İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek ülkeler

Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok! Tatilciler dikkat: İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek ülkeler

Tatil planı yapan Türk vatandaşları vize derdiyle uğraşmamak için "2025 vizesiz ülkeler listesi"ni araştırması yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi belli oldu.

Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok! Tatilciler dikkat: İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek ülkeler - Sayfa 1

Tatil planı yaparken vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler, 2025 yılı vizesiz ülkeler listesini araştırıyor. Pasaportla veya sadece kimlikle giriş yapabileceğiniz ülkeler, seyahat severler için birçok alternatif sunuyor. 

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Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok! Tatilciler dikkat: İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek ülkeler - Sayfa 2

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birçok ülkeye sadece kimlikle giriş yapabilirken, birçok ülkeye de kapıda vize veya online vize ile gidebiliyor.  

İşte 2025 yılında vizesiz (kimlikle) gidebileceğiniz ülkeler listesi...

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Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok! Tatilciler dikkat: İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek ülkeler - Sayfa 3

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

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Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok! Tatilciler dikkat: İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek ülkeler - Sayfa 4

Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

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