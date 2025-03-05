Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok! Tatilciler dikkat: İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek ülkeler
Tatil planı yapan Türk vatandaşları vize derdiyle uğraşmamak için "2025 vizesiz ülkeler listesi"ni araştırması yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi belli oldu.
Tatil planı yaparken vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler, 2025 yılı vizesiz ülkeler listesini araştırıyor. Pasaportla veya sadece kimlikle giriş yapabileceğiniz ülkeler, seyahat severler için birçok alternatif sunuyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birçok ülkeye sadece kimlikle giriş yapabilirken, birçok ülkeye de kapıda vize veya online vize ile gidebiliyor.
İşte 2025 yılında vizesiz (kimlikle) gidebileceğiniz ülkeler listesi...
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