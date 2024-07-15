Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 15 Temmuz pazartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 15 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:10 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:15 Annem
01:30 Annem
03:10 Güneşi Beklerken
04:45 Çatı Katı Aşk
TV8 yayın akışı 15 Temmuz 2024
06:00 Gazete Magazin Yaz
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 15 Temmuz 2024
08:00 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Üçlü Pürüz
22:15 Kızıl Goncalar
01:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:00 Son Yaz
05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 15 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Miras
02:15 Miras
04:00 Arıza