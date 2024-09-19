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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Eylül perşembe TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 19 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:30 Taş Kağıt Makas

02:15 Güneşi Beklerken

04:15 Poyraz Karayel

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 19 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 19 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Kendi Yolumda

22:30 Kötü Kan

01:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

04:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 19 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:15 Siyah Kalp

02:15 Sandık Kokusu

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