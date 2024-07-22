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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Temmuz pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 22 Temmuz 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:10 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Yerli Dizi

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Çatı Katı Aşk

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 22 Temmuz 2024

06:00 Gazete Magazin Yaz

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

2 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 22 Temmuz 2024

08:00 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Kızıl Goncalar

01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:00 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 22 Temmuz 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 22 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Av Oyunları

01:45 Av Oyunları

03:15 Arıza

4 | 7