Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Eylül perşembe TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 5 Eylül 2024
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22:30 Dijital Esaret
00:45 Mandıra Filozofu
01:00 Taş Kağıt Makas
02:30 Güneşi Beklerken
04:00 Kalbim Ege’de Kaldı
TV8 yayın akışı 5 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW yayın akışı 5 Eylül 2024
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti
22:15 Hudutsuz Sevda
01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 5 Eylül 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Turist
22:15 Görev Başında
00:15 Turist
02:15 Görev Başında
03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi