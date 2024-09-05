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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Eylül perşembe TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 5 Eylül 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22:30 Dijital Esaret

00:45 Mandıra Filozofu

01:00 Taş Kağıt Makas

02:30 Güneşi Beklerken

04:00 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 5 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 5 Eylül 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Hava Muhalefeti

22:15 Hudutsuz Sevda

01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Eylül 2024 perşembe TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 5 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Turist

22:15 Görev Başında

00:15 Turist

02:15 Görev Başında

03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

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