Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Eylül 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Eylül cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 7 Eylül 2024
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcak Küçük Şahit
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı
22:30 Çok Akustik
00:45 Çok Akustik
02:30 Güneşi Beklerken
04:30 Müzik Arası
05:00 Kalbim Ege’de Kaldı
TV8 yayın akışı 7 Eylül 2024
06:45 Yabancı Sinema / Bir Zamanlar Batı
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 7 Eylül 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kötü Kan
12:45 Yasak Elma
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kötü Kan
22:45 Tolgshow Filtresiz
00:30 Kötü Kan
03:00 Mucize Doktor
05:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV yayın akışı 7 Eylül 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
16:15 Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gri Kurt
01:45 Gri Kurt
03:30 Petrol Kralları