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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Eylül pazartesi TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 9 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Dev Primatların Savaşı

02:00 Taş Kağıt Makas

04:15 Kalbim Ege’de Kaldı

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 9 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

21:45 Türkiye – İzlanda

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 9 Eylül 2024

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kötü Kan

22:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

00:45 Kötü Kan

03:00 Kızıl Goncalar

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Eylül 2024 pazartesi TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 9 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Seçkin Tetikçiler

02:00 Seçkin Tetikçiler

03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

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