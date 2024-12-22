Bugüne kadar hep pekmez olarak tükettik. Meğer özü balgamı anında kesiyormuş
Eğer soğuk havalardan dolayı öksürük ya da balgam sorununuz varsa bu doğal iksiri denemelisiniz
Havaların soğumasıyla çocuklardan yetişkinlere salgın hastalıklarla baş göstermeye başladı. Yetişkinler kendilerini gerektiği gibi korumadığından dolayı hastalanırken çocuklar ise salgın hastalıklardan etkileniyor.
Özellikle okula giden küçük çocuklar salgın hastalıklardan etkileniyor. Bu nedenle boğazda ağrı ve öksürük krizleri ile balgam oluşması yaygın görülüyor.
Çocuklar ve yetişkinlerdeki öksürük krizleri ile mukuslarda oluşan yoğun balgamı sökmek için tüketmeniz gereken adeta doğal iksir niteliğinde bir gıda var.