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  4. Bugüne kadar hep pekmez olarak tükettik. Meğer özü balgamı anında kesiyormuş

Bugüne kadar hep pekmez olarak tükettik. Meğer özü balgamı anında kesiyormuş

Eğer soğuk havalardan dolayı öksürük ya da balgam sorununuz varsa bu doğal iksiri denemelisiniz

Bugüne kadar hep pekmez olarak tükettik. Meğer özü balgamı anında kesiyormuş - Sayfa 1

Havaların soğumasıyla çocuklardan yetişkinlere salgın hastalıklarla baş göstermeye başladı. Yetişkinler kendilerini gerektiği gibi korumadığından dolayı hastalanırken çocuklar ise salgın hastalıklardan etkileniyor.

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Bugüne kadar hep pekmez olarak tükettik. Meğer özü balgamı anında kesiyormuş - Sayfa 2

Özellikle okula giden küçük çocuklar salgın hastalıklardan etkileniyor. Bu nedenle boğazda ağrı ve öksürük krizleri ile balgam oluşması yaygın görülüyor.

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Bugüne kadar hep pekmez olarak tükettik. Meğer özü balgamı anında kesiyormuş - Sayfa 3

Çocuklar ve yetişkinlerdeki öksürük krizleri ile mukuslarda oluşan yoğun balgamı sökmek için tüketmeniz gereken adeta doğal iksir niteliğinde bir gıda var.

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Bugüne kadar hep pekmez olarak tükettik. Meğer özü balgamı anında kesiyormuş - Sayfa 4

1 TATLI KAŞIĞI TÜM BALGAMI SÖKÜYOR VE BOĞAZI RAHATLATIYOR

Aktar İbrahim Halil tam 46 yıldır Beyoğlu’da dükkan işlettiğini söylüyor. İnsan sağlığı için önemli konularda araştırmalar yapan Halil soğuk algınlığı ve öksürük konularında ise iyice uzmanlaşmış.

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