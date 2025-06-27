Bulaşık makinesi alırken yanılmayın! İşte, bulaşık makinesi seçiminde kritik faktörler

1-) ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE HEM CEBİNİZİ HEM DE GEZEGENİ KORUYUN

Bulaşık makineleri, uzun yıllar boyunca kullanılan ev aletlerindendir. Bu nedenle, enerji tüketimi uzun vadede bütçeniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Avrupa Birliği tarafından belirlenen enerji verimliliği sınıfları (A+++'dan D'ye kadar), bir makinenin ne kadar enerji tükettiğini gösterir.

A+++: En yüksek enerji verimliliği sınıfıdır ve en az enerji tüketir. Bu sınıfındaki makineler, uzun vadede önemli ölçüde tasarruf sağlar.

A++ ve A+: Yüksek enerji verimliliğine sahip modellerdir ve A+++'a göre biraz daha fazla enerji tüketirler ancak yine de önemli ölçüde tasarruf sağlarlar.

D ve altı: Daha düşük enerji verimliliğine sahip modellerdir ve daha fazla enerji tüketirler. Bu sınıftaki makinelerden mümkün olduğunca kaçınmak uzun vadede faydalı olacaktır.

Enerji etiketi üzerinde belirtilen yıllık enerji tüketimi değerini inceleyerek farklı modeller arasında karşılaştırma yapabilirsiniz.