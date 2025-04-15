Burcuna göre hangi şehirde yaşamalısın? Hemen listeyi kontrol et: Sonucu görenler inanamadı

Koç (21 Mart - 20 Nisan): Enerjinin ve Hızın Şehri: İstanbul

Hareketli yapınız, liderlik vasıflarınız ve bitmek bilmeyen enerjinizle Koç burcu insanları için en ideal şehir kesinlikle İstanbul! Tarihin ve modernliğin iç içe geçtiği bu metropol, size her an yeni bir heyecan ve keşif fırsatı sunacak. Koşturmacası, dinamizmi ve rekabetçi ortamı tam size göre. Boğaz'ın enerjisi ve şehrin sunduğu sonsuz imkanlar sizi adeta yeniden doğuracak.