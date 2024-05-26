Burdur’da 14 diyaliz hastası entübe edildi: Valilik son durumu açıkladı!
Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz makinesine giren 33 hasta rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve şuur bulanıklığı ile yeniden hastaneye kaldırılan hastalardan entübe edildiği açıklandı. Burdur Valiliği hastaların son durumuyla ilgili bilgi paylaşırken diyaliz merkeziyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı!
Apar topar hastaneye kaldırılan hastaların tetkiklerin ardından Afyon, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevki yapıldı.
Sevk edilen hastalardan 14'ünün ise entübe edildiği, bugün ise entübe edilen hastalardan bazılarının durumunun iyiye gittiği ve entübasyon işleminden çıkarıldığı vurgulandı.
Burdur Valiliği açıklama yaptı
Burdur Valiliği, konuya ilişkin diyaliz işleminin ardından evlerinde rahatsızlanan 31 hastanın hastaneye çağrılarak ilk müdahalelerinin yapıldığını, 23 hastanın çevre hastanelere sevk edildiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı vurgulandı.
Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8'i Antalya ili, 4'si Afyonkarahisar ili, 3'ü Isparta ili, 4'ü Bucak ilçesi ve 4'ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir.