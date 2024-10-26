Bursa'da hayvan rehabilitasyon ve bakımevi, engelli ve yaralı canların yuvası oldu

Çoğunlukla trafik kazaları sonucu yaralanan kedi ve köpeklerin kendilerine getirildiğini aktaran Çekmeceligil, şunları söyledi:

"Genelde dışarıdan trafik kazalı köpeklerimiz geliyor, bunların bazılarının ayaklarında parçalı kırıklar oluyor. Bunları ampute ediyoruz. Sakat olarak hayatlarını devam ettirebilmeleri için de barınağımızda koruma altına alıyoruz. Bunun dışında ekleminden telle bağlı olan hayvanlarımız geldi, bunların da ayak üstünden amputelerini yaparak yine burada rahat bir şekilde doğal yaşam alanlarında yaşamalarını sağlıyoruz. Öncelikle ihbar geliyor bize, ekiplerimiz anında ihbarı değerlendiriyor, sokakta bir köpeğe araba çarptı gibi. O köpeğimizi alıyoruz, rehabilite yerimizde operasyonları gerçekleştikten sonra aşılarını, iç-dış parazitlerini ve tüm bakımlarını yaparak doğal yaşam alanlarında burada besliyoruz. Bu hayvanlarımızın dışarıda yaşama şansı hiç yok, diğer köpekler tarafından saldırıya uğrama, yem bulamama ihtimali var, uzun mesafe gidemeyeceği için yaşama şansları çok çok düşük. Onun için hayatları boyunca burada kalıyorlar."

Hayvanların sahiplendirilmesiyle ilgili de konuşan Çekmeceligil, vatandaşların bakamayıp sokağa saldığı özellikle cins kedilerin sahiplendirildiğini vurguladı.