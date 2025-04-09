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  4. Bursalıların 50 yıllık çilek reçeli tarifi ; Tam kıvamında ve 5 kat daha lezzetli oluyor

Bursalıların 50 yıllık çilek reçeli tarifi ; Tam kıvamında ve 5 kat daha lezzetli oluyor

Bursalı köylü kadınlar çilek reçelinin tam kıvamında olması için yarım asırdır uygulanan bu tarifi kullanıyor

Bursalıların 50 yıllık çilek reçeli tarifi ; Tam kıvamında ve 5 kat daha lezzetli oluyor - Sayfa 1

Baharın müjdecisi olan çilekler tezgahlarda yerini almaya başladı. Ev hanımları da taze çileklerden reçeller yapmaya girişti.

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Bursalıların 50 yıllık çilek reçeli tarifi ; Tam kıvamında ve 5 kat daha lezzetli oluyor - Sayfa 2

Her bahar döneminde özellikle Çanakkale, Bursa gibi illerimizde yoğun bir şekilde hazırlıkları başlayan çilekler için yeniden kollar sıvandı.

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Bursalıların 50 yıllık çilek reçeli tarifi ; Tam kıvamında ve 5 kat daha lezzetli oluyor - Sayfa 3

Ev hanımları da kendi imkanlarınca ailelerine yetecek kadar çilek reçeli hazırlamaya başladı. 

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Bursalıların 50 yıllık çilek reçeli tarifi ; Tam kıvamında ve 5 kat daha lezzetli oluyor - Sayfa 4

Reçel yapmak için tencereleri ocağa koymadan önce sizlere Bursalı köylülerin sırlı tariflerini vereceğiz.

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