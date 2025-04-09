Bursalıların 50 yıllık çilek reçeli tarifi ; Tam kıvamında ve 5 kat daha lezzetli oluyor
Bursalı köylü kadınlar çilek reçelinin tam kıvamında olması için yarım asırdır uygulanan bu tarifi kullanıyor
Baharın müjdecisi olan çilekler tezgahlarda yerini almaya başladı. Ev hanımları da taze çileklerden reçeller yapmaya girişti.
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Her bahar döneminde özellikle Çanakkale, Bursa gibi illerimizde yoğun bir şekilde hazırlıkları başlayan çilekler için yeniden kollar sıvandı.
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Ev hanımları da kendi imkanlarınca ailelerine yetecek kadar çilek reçeli hazırlamaya başladı.
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