Burun tıkanıklığı: Nedenleri, belirtileri ve çözüm yolları!

BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

1-) SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP

Viral enfeksiyonlar, burun mukozasının şişmesine ve aşırı mukus üretmesine yol açarak burun tıkanıklığına neden olan en sık faktörlerdir. Bu durumlarda genellikle hapşırma, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi diğer belirtiler de eşlik eder.