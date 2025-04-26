Burun tıkanıklığı: Nedenleri, belirtileri ve çözüm yolları!
Günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen ve solunumumuzu zorlaştıran burun tıkanıklığı, pek çok kişinin zaman zaman karşılaştığı yaygın bir sağlık sorunudur. Basit bir nezleden ciddi sinüs enfeksiyonlarına kadar çeşitli nedenleri olabilen burun tıkanıklığı, yaşam kalitesini düşürebilir ve uyku düzenini bozabilir. Peki, burnumuz neden tıkanır ve bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? İşte burun tıkanıklığına dair detaylar…
BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?
1-) SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP
Viral enfeksiyonlar, burun mukozasının şişmesine ve aşırı mukus üretmesine yol açarak burun tıkanıklığına neden olan en sık faktörlerdir. Bu durumlarda genellikle hapşırma, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi diğer belirtiler de eşlik eder.
2-) ALERJİLER (RİNİT)
Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri gibi alerjenlere karşı vücudun verdiği reaksiyon sonucu burun mukozası iltihaplanır ve şişer. Alerjik rinit genellikle burun akıntısı, hapşırma ve gözlerde sulanma ile birlikte görülür. Mevsimsel alerjiler (saman nezlesi) özellikle bahar aylarında burun tıkanıklığının yaygın bir nedenidir.
3-) SİNÜZİT
Sinüslerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan sinüzit, burun tıkanıklığına, yüz ağrısına, baş ağrısına ve koyu renkli burun akıntısına neden olabilir. Akut sinüzit genellikle bir enfeksiyon sonucu gelişirken, kronik sinüzit uzun süreli bir durumdur.