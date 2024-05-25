C vitamini deposu: Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları!
Antioksidan işlevi gören ve vücutta koruma sağlayan likopen maddesi içeren kuşburnu çayı, aynı zamanda yüksek oranda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ayrıca düzenli içildiğinde göz sağlığını da korur. Peki, kuşburnu çayının başka ne gibi faydaları vardır? İşte kuşburnu çayının faydaları ve hazırlanışı...
Kuşburnu nedir?
Kuşburnu, gülgiller familyasından olan, yabani gül çiçeğinin taç yapraklarının altında kalan ve bitkinin tohumlarını içeren yuvarlak şekilli bir meyvedir.
Kuşburnu çayının faydaları
Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Kuşburnu çayı tüketmek, kolesterolü ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını iyileştirebilir.
Kan basıncını dengeler.
İçerdiği bol C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
Cilt sağlığını destekler.
İltihap ve ağrı gibi durumların tedavisine yardımcı olur.
Öksürük ve soğuk algınlığına karşı iyileştirici etkiye sahiptir.
Kuşburnu çayı, inflamasyon ağrılarının azalmasında etkili olan galaktolipidler ile polifenoller açısından zengin olmasından dolayı eklem ağrılarının azalmasında etkilidir.
Kuşburnu çayı zayıflamada etkilidir.
Kimler kuşburnu çayı tüketmemeli?
Hamileler ve emziren anneler kuşburnu tüketimi ile ilgi doktora danışmalıdır.
Bitki çayları, Tip 2 diyabet ilaçları da dahil olmak üzere bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. O nedenle ilaç kullananlar kuşburnu çayı tüketmeden önce doktora danışmalıdır.