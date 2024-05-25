C vitamini deposu: Kuşburnu çayının bilinmeyen faydaları!

İltihap ve ağrı gibi durumların tedavisine yardımcı olur.

Öksürük ve soğuk algınlığına karşı iyileştirici etkiye sahiptir.

Kuşburnu çayı, inflamasyon ağrılarının azalmasında etkili olan galaktolipidler ile polifenoller açısından zengin olmasından dolayı eklem ağrılarının azalmasında etkilidir.

Kuşburnu çayı zayıflamada etkilidir.