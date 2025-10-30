Cadılar Bayramı ruhunu zirveye taşıyan 5 film! İzlemem diyen pişman olur
Cadılar Bayramı için geri sayım başladı. Dünyanın dört bir yanında bu korku ve heyecan verici gün için hazırlıklar yapılırken, geceyi evde geçirecekler için 5 efsane filmi sizler için derledik!
Cadılar Bayramı yaklaşırken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi bu özel günü eşiyle veya dostuyla kutluyor.
Kimisi farklı kostümler giyip eğlenerek, kimisi ise evinde oturup bu anı film izleyerek ölümsüzleştiriyor. Her Cadılar Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da çok önemli, izlenmesi gereken dikkat çeken filmler var. İşte Cadılar Bayramı ruhunu zirveye taşıyan filmler…
-HOCUS POCUS(1993)
Salem’in üç efsanevi cadısı, yüzyıllar süren uykularından bir hata sonucu uyanıyor ve kasabanın başına neşeli bir kaos geliyor. Bette Midler, Sarah Jessica Parker ve Kathy Najimy’nin canlandırdığı unutulmaz karakterler, Cadılar Bayramı’nı hem ürkütücü hem de sıcak bir atmosferle buluşturuyor.
IT (2017)
Mutlaka izlenmesi gereken bir başka yapım ise IT. Stephen King’in hit romanından uyarlanan IT, Pennywise adlı ürkütücü palyaço ve onun peşindeki bir grup çocuğun nefes kesici hikayesine odaklanıyor. Gerilimi doruğa çıkaran bu modern korku klasiği, Cadılar Bayramı gecesinin vazgeçilmezlerinden.